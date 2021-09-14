Sanık kadın kendisinin mağdur olduğunu söyledi



Haber: Okay Özcan

Geçtiğimiz yıl T.A. isimli şahsı Pirahmetler köyüne götürüp orada darp eden ve öldü sanılarak Kızılay Parkına bırakan E.B., Y.V., M.Ç., M.A., K.H. ve G.G., hakkında, “Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye başlandı. Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken, sanık durumunda bulunan kadın G.G.’nin yaptığı savunma şok yarattı.

Sanık olarak yargılanan M.A.’nın kendisine yardımcı olduğunu belirten kadın sanık G.G., “T.A. isimli şahsın çay ocağında çalışırken, kendisi bana tehditle 4 defa cinsel istismarda bulundu. Bu olay mağdur olan kişi benim. Müşteki durumunda bulunan T.A.’nın benim yerimde, benimde onun yerinde olmam gerekirken, sanık olarak ben yargılanıyorum. Olay akşamı diğer sanıklarla birlikte, T.A. ile yüzleşmek için Pirahmetler Köyüne gittik. T.A. ayrıca beni gizlice çektiği video ve ses kayıtlarıyla tehdit ediyordu. Tehditle bana cinsel ilişkide bulundu. O gece üzerinden benim vesikalık fotoğraflarım çıkınca, kendisine tokat atıp, hakaret de bulunduğum doğru. T.A.’yı kimin dövdüğünü bilmiyorum. Ayrıca, T.A. kendisiyle birlikte olmamam durumunda ailemi dağıtacağını da söyleyip, tehditler savurdu” dedi.

Diğer sanıkların dinlemesinin ardından eksik evrakların tamamlanması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.