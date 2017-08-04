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04 Ağustos 2017 Cuma
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    • Sanık polisler ifade vermeye devam ediyor

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Bolu'daki emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 73 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    04 Ağustos 2017 Cuma 10:44
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    Sanık polisler ifade vermeye devam ediyor

     

    HABER BÜLTENİ

    Bolu Adliyesi'ndeki mahkeme salonlarının yeterli olmaması nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Tutuklu 30 sanık, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında salona getirildi. Duruşmada, tutuksuz yargılanan bazı sanıklar da yer aldı. Duruşma, sanıkların savunmalarıyla devam etti.

    Tutuklu sanık Davut Çınar, ifadesinde, 15 Temmuz akşamı tugayda olabilecek bir kalkışmaya karşı görevlendirilen ilk ekipler içerisinde yer aldığını belirterek, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Darbe teşebbüsünün yaşandığı gece il emniyet müdürünün verdiği talimat doğrultusunda Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı önünde görev yaptığını dile getiren Çınar, "Darbe girişimi sırasında tugaydan kaynaklı olabilecek herhangi bir kalkışma hareketine karşı müdahalede bulunacak ilk ekipler arasında yer aldım. Eğer böyle bir kalkışma olsaydı belki de şu anda şehitler arasında benim de adım olacaktı. Terör örgütü üyeliğiyle suçlanma, onur kırıcı, 15 Temmuz öncesi veya sonrasında herhangi bir terör örgütüne üye olmadım. Bu örgütün hiçbir faaliyetinde bulunmadım." dedi.

    Çınar, hakkındaki ByLock kullandığı iddialarını da reddederek, hiçbir zaman böyle bir program indirmediğini ve kullanmadığını ileri sürdü. Emekli Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklu sanık Ekrem Güneyisi ise ifadesine 15 Temmuz darbe girişimini lanetleyerek başladı.

    Görev süresi boyunca TEM, KOM ve istihbarat şubelerinde çalıştığını anlatan Güneyisi, "Benim görev alanım idari kısımlardır. 2009 yılında Kosova'da iki yıl görev yaptım. Döndükten sonra Bolu emniyetinde müdür yardımcısı olarak görev yaptım. Meslek hayatım boyunca 'En vatansever insan, görevini en iyi yapan insandır' düsturu ile hareket ettim. Hakkımdaki örgüt üyeliği suçlamasından dolayı son derece üzgünüm." dedi.

    Güneyisi, FETÖ ile irtibatı olmadığını da sözlerine ekleyerek, "Milliyetçi bir dünya görüşüm vardır. Aksi hiçbir şekilde iddia edilemez. Şahsımın bilinçli olarak soruşturmaya dahil edilerek, soruşturmaların sulandırılmaya çalışıldığını düşünüyorum." diye konuştu.

    Tutuksuz sanıklardan Erkan Kılıçarslan da etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini belirterek, dini sohbetlere katıldığını ve ByLock kullandığını kabul etti. Kılıçarslan, tamamen dini duyguları sebebiyle bu yapının organize etmiş olduğu sohbet ve toplantılara katıldığını ifade ederek, "Bu toplantıları sırasında hiç kimseden talimat ve emir almadım. Örgütsel bir faaliyet gerçekleştirmedim. Bu toplantılarda sadece ibadet yaptık. Namaz kılmak, Kur'an okumak ve tesbihat yapmak dışında bir faaliyet gerçekleştirmedik." ifadelerini kullandı.

    ByLock programının telefonuna indirildiğini ve kullandığını daha önceki ifadelerinde samimiyetle itiraf ettiğini aktaran Kılıçarslan, "Bu programla gerçekleştirmiş olduğum mesajlaşmalar tamamıyla inançlarımla alakalı mesajlaşmalardır. Bu programdan tarafıma gönderilen mesaj içerikleri geldiğinde görülecektir ki sadece dini öğretilerin yer aldığı mesajlardır. Ne şekilde, hangi sayıda ibadet edileceğine yönelik ifadeler geçmektedir." savunmasında bulundu.

    Duruşma diğer sanıkların da dinlenmesi için ertelendi.

    Anahtar Kelimeler: Fetullahçı, Terör, ÖrgütüParalel, Devlet, Yapılanmasının

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