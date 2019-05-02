Sanıktı damat adayı oldu

Haber: Aysun Beykoz

16 yaşındaki sevgilisi M.Ş.’ye cinsel istismarda bulunmaktan Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan D.B.’nin ilişkisi aşk hikayesine döndü. Sanık D.B. cinsel istismarda bulunmadığını M.Ş. ile sevgili olduklarını belirterek; “M.Ş.’yi çok seviyorum. Onunla evlenmek istiyorum. Ama şu anda yaşı 16 olduğu için annesi bizi evlendirmiyor. 18 yaşını doldurunca sevgilimle evlenmek istiyorum” dedi.

Mağdur konumunda olan M.Ş.’de duruşmada sevgilisinden şikayetini geri aldığını davacı olmadığını yaşının 16 olmasından dolayı 2 yıl daha beklemek zorunda olduğunu belirterek; “Ben D.B.yi seviyorum. Annemin de izni olursa 18 yaşıma girdiğimde sevgilimle evlenmek istiyorum. Sevgilimin beraat etmesini istiyorum. Bir türlü büyüyemedim” demesi üzerine, duruşmada söz alan mağdurun annesi E.A., “Kızım şu an küçük evlenmeleri için 2 yıl daha bekleyecekler. Nasipse tabi ki” dedi.

Sanığın ve mağdurun evlenme vaadi üzerine mahkeme heyeti sanık D.B.’ninberaatine karar verdi. Gençler bu karar sonrası büyük bir sevinçle duruşma salonundan el ele tutuşup birbirlerine sarılarak çıktılar. Sanık D.B. sosyal paylaşım sitesi facebook sayfasında, sevgilisi M.Ş. ile birlikte olan fotoğraflarını paylaşarak, “Ben seninle beraber yaşlanacağım” yazısını yazdı.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2019, 16:29