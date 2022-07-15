Saniye saniye görüntülendiler

Hırsızlık olayı Karaçayır Mahallesi Eflatun Sokak üzerinde faaliyet gösteren Nihat Gören’e ait Vatan Mini Market’te meydana geldi. Sabaha karşı saat 03.55 sıralarında marketin önünde bulunan dondurma dolabını gözlerine kestiren iki kafadar, güvenlik kameralarını fark etmeyerek önce dolabın üstünde bulunan saç kapağın kilidini kırdı. Ardından kapağı zorlayarak kaldırıp içerisinde bulunan ve piyasa değeri 50 lira olan dondurmalardan iki adet çalarak, kayıplara karıştı.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Sabah marketini açmaya gelen işletme sahibi Nihat Gören, dondurma dolabının kapağının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu’nun deneyimli polisleri, hırsızlık anının saniye saniye görüntülendiği kayıtları delil olarak aldı. Daha sonra dondurma hırsızlığının yapıldığı markete gelen Olay Yeri İnceleme Büro ekipleri ise dondurma kapağının üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

İLK HIRSIZLIK DEĞİL

Marketinde önceden de hırsızlık yapıldığını belirten market sahibi Nihat Gören; “dondurma dolabının kapağını açık görünce hemen kamera kayıtlarını inceleme başladım. İki gencin kilidi kırıp, kapağı zorlayarak kaldırıp dondurma aldıklarını fark ettim. Zararımın giderilmesini ve bunu gerçekleştirilenlerin cezalandırılmasını istiyorum. Şikâyetçiyim” dedi. İki kafadar dondurma hırsızının aranması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.