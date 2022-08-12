“Sanki 8-9 kişiyi öldürdük dayı”

Haber: C. Kutay Aykan

KOM Şube Otoyolda yaptıkları kontrol sırasında durdukları bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada N.E.M (21) 30,16 gr., ve B.Ç (32) 41,83 gr metamfetamin uyuşturucu maddeleri sırat çantalarında bulunarak gözaltına alındılar.

KOM Şubesinde alınan ifadelerin ardından N.E.M. ile B,Ç. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Savcılığa sevk edildiler. Bu esnada adliye binasına sanki iyi bir şeyler yapmış gibi güle oynaya giren zanlılar, basın mensuplarına; “Sanki 8-9 kişi öldürdük dayı” diyerek dalga geçmeye çalıştılar.