Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 01 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında düğün, asker eğlencesi ve konvoylarında yapılan çalışmalarda 19 Adet çeşitli marka ve çaplarda Kurusıkı Tabanca, 2 Adet farklı markalarda Pompalı Av Tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen suç aletleri ve yakalanan şahıslara adli ve idari işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 01 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında düğün, asker eğlencesi ve konvoylarında yapılan çalışmalarda; 19 Adet çeşitli marka ve çaplarda Kurusıkı Tabanca, 2 Adet farklı markalarda Pompalı Av Tüfeği ele geçirilmiş olup, ele geçirilen suç aletleri ile yakalanan şahıslara gerekli adli ve idari işlem başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmekle birlikte, vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikayet ve ihbarlar gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.