Sanki virüs bitti!

Haber: Ceylan Beykoz

Alfa, Beta, Delta, Gamma, Omicron… koronavirüsün çeşitli varyantları artmaya devam ederken Bolulu vatandaşlar özellikle mesafe kuralını unuttu. Virüsün varlığını hissetmeyen vatandaşlar Bolu Merkez PTT binasının önünde yoğunluk oluşturdu. Sıra bekleyen vatandaşların birbirlerinin dibinde olduğu görüntüler koronavirüsün unutulduğunu gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamalarda virüsün daha da arttığını, mesafe ve maske kurallarına uyulması gerektiğini vurgularken, vatandaşların vurdumduymazlığı hayrete düşürdü. Koronavirüs yüzünden her gün yüzlerce kişi hayatını kaybederken vatandaşların kurallara eskisi kadar dikkat etmediği görüldü.

Sadece PTT binası önünde oluşan kuyruk değil, günün belirli zaman aralıklarında AVM, Bankamatik önleri ve alışveriş dükkanlarında oluşan yoğunluklar bazı vatandaşların tepkisine de neden oldu. Bazı Bolulu vatandaşların ülkemizde onlarca kişinin yakalandığı virüs nedeniyle hayatlarını kaybetmesi olayına karşın vurdum duymazlık göstermesi ise şaşkınlık yarattı.

Vakaların arttığına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim.”