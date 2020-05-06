Şans eseri ölen olmadı

Haber. Erdal Tanrıverdi
Gerede ilçemizde gece yarısı yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi. Atatürk Bulvarı ile Yeni Hal Pazarını birbirine bağlayan kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü apartma boşluğuna uçtu. Alınan bilgiye göre kaza 05 Mayıs 2020 Salı günü gece yarısı meydana geldi. Atatürk Bulvarı ile Yeni Hal Pazarını birbirine bağlayan dört yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü apartmanın boşluğuna uçtu.
Otomobilde bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya karışan otomobili kurtarıcı ile kaza yerinden çıkarttı.