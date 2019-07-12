Sansar sandı yavru kedi çıktı

Borazanlar Mahallesinde çatısında sansar olduğunu düşünen bir vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin çatıda yavru kedilerin olduğunu tespit etmesi sonrası ev sahibinin verdiği karar herkesi mutlu etti.

Sansar sandı yavru kedi çıktı

Haber: Esra Öztürk

İlimiz Merkez ilçesi Borazanlar Mahallesi Nazif Onbaşı Sokak üzerinde bulunan bir evde yaşayan vatandaş, çatısından gelen sesler üzerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Eve gelen itfaiye ekipleri çatı aralığını kontrol etti. Vatandaşın sansar ihbarıyla eve gelen itfaiye ekipleri çatıda aslında yavru kedilerin olduğunu tespit etti. Yavru kedileri gören ev sahibi ise yavru kedileri besleme kararı alarak anlamlı bir karar aldı. İtfaiye ekipleri sorumluluk aldığı için ev sahibine teşekkür etti.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder

banner129