Sansar sandı yavru kedi çıktı

Haber: Esra Öztürk

İlimiz Merkez ilçesi Borazanlar Mahallesi Nazif Onbaşı Sokak üzerinde bulunan bir evde yaşayan vatandaş, çatısından gelen sesler üzerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Eve gelen itfaiye ekipleri çatı aralığını kontrol etti. Vatandaşın sansar ihbarıyla eve gelen itfaiye ekipleri çatıda aslında yavru kedilerin olduğunu tespit etti. Yavru kedileri gören ev sahibi ise yavru kedileri besleme kararı alarak anlamlı bir karar aldı. İtfaiye ekipleri sorumluluk aldığı için ev sahibine teşekkür etti.