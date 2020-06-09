Şanslı az kalsın şansız oluyordu

Haber: C. Kutay Aykan

Tabaklar Mahallesi Çavuşlar Sokak üzerine 14 AAC 254 plakalı aracını çekerek, içerisinde de 2.5 yaşındaki Şanslı isimli cins köpeğini bırakarak, hamile olan arkadaşına ziyarete giden Neşe Demir isimli genç kadın az kalsın köpeğinden oluyordu,

Havanın 30 derece sıcaklığa ulaşmasıyla aracın arka koltuğunda Şanslı sıcaktan bunalınca havlamaya başladı. Aracın dört camının da kapalı olması nedeniyle havasızda kalan Çin Pekinezi cinsi süs köpeği, aracın içerisinde sağdan sola koşması da olay yerinden geçen vatandaşların dikkatini çekti.

Duyarlı vatandaşlar durumu polise bildiresi üzerine yunus ekipleri aracın başına gelerek, araç sahibi olan Neşe Demir’i aramaya başladı. Yaklaşık yarım saat sonra aracının başına gelen Şanslının sahibi Demir, panik içerisinde arka kapıyı açarak adeta sevgi yumağı oluşturdular. Köpeğine sarılık iyi olduğunu gören Neşe Demir; “Dün akşam hamile olan arkadaşıma ziyarete geldim. Arkadaşım hamile olduğu için köpeğimi eve sokmadım. Şansalı sabaha kadar araç içindeydi. Zaman zaman böyle kalmaları olmuştur. Bir şey olacağını hiç tahmin etmedim” diyerek, selpakla köpeğinin gözlerinin çapaklarını silerek onu doya doya öptü. Az kalsın Şanslı şansız oluyordu.