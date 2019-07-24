“Sansürün kaldırılışının 111. geri getirilişinin 17. yılındayız”

Haber: BMA

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında çok sesli ve özgür basın kuruluşlarının ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin göstergesi olduğunu ifade ederek; “Türk basınında sansür ilk defa 10 Mayıs 1876 yılında uygulanmaya başlandı. II. Meşrutiyet’le birlikte 24 Temmuz 1908 günü sansür uygulamasına son verildi. Bu anlamda 24 Temmuz Basın Bayramı büyük önem arz eder. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde önemi daha da artmaktadır. Yasama yürütme yargıdan sonra dördüncü güç olarak tabir edilen basın toplumsal hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bugün özlük haklarından yoksun, emeğinin karşılığını alamadan gece gündüz çalışan basın emekçilerimizin bayramı. Böylesi önemli bir görevi yerine getiren basın mensuplarımız ne yazık ki çok zor şartlar altında görev yapmaktadırlar. Emeklerinin karşılığını alamadan, geçim sıkıntısı içinde, patron ve siyasi baskı altında bu kutsal görevi aşkla icra eden basın mensubu arkadaşlarımı bir kere daha en samimi duygularımla selamlarım. Özgür basın kuruluşlarının olmadığı yerde demokrasiden ve gelişmişlikten bahsedilemez. Çok sesli basın hayatı gelişmişliğin de göstergesidir” dedi.

“SANSÜRÜN GETİRİLİŞİNİN 17. YILDÖNÜMÜ”

Teknolojinin hızla gelişmesi günümüzde özellikle basılı yayıncılığı değiştirdiğini, yepyeni iletişim mecralarını ortaya çıkardığını belirten İYİ Parti İl Başkanı Örnekbaş mesajında ayrıca şunları söyledi: “Ülkemizdeki basın sektörü de değişime uymuş, yeni kitle iletişim araçlarını kullanarak toplumun bilgi alması için gecesini gündüzüne görevini yapmaya devam etmektedir. Gelişen ve değişen teknolojiye rağmen ne yazık ki ‘sansür kafası’ değişmemiş, 1800’lü yıllardaki haliyle günümüzdeki basın kuruluşlarının başına kara bir bulut gibi çökmüştür. Son yıllarda ülkemiz ne yazık ki basın özgürlüğünün ve çok sesliliğin giderek yok olduğu bir coğrafyaya dönüştürüldü. Yandaş olmayan ve biat etmeyen basın kuruluşlarının nasıl baskı altına alındığına, tek merkezden atılan manşetlerin, aynı sürmanşetle çıkan farklı gazeteler Türk basınının günümüzdeki durumun apaçık yansıtmaktadır. Siyasi iktidarın baskılarıyla gazetelerin nasıl birer halkla ilişkiler ofislerine döndüğüne şahit olduğumuz bir dönemden geçmekteyiz. Unutulmaması gerekir ki özgür basın toplumsal kalkınmanın en önemli öğesidir. Özgür basın kuruluşları olmadan ilerlemekten ve kalkınmaktan söz etmek mümkün değildir. Bugün sansürün kaldırılışının 111. geriye getirilişinin 17. yıl dönümü. Bu anlamlı günde gerek ulusal medyada gerekse Bolu’muzda, böyle önemli bir görevi yerine getiren, halkımıza en doğru bilgiyi aktarmak için gece gündüz demeden çalışan gerçek basın emekçilerimizin 24 Temmuz Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım. Önümüzdeki 24 Temmuzların çok daha İYİ şartlarda kutlanması dileğiyle.”