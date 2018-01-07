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07 Ocak 2018 Pazar
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    • Şantiye alanı gibi!

    Burası neresi mi diye merak etmeyin. Bursa 2012 yılında Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından araç trafiğine kapatılan İzzet Baysal Caddesi. Cadde adeta şantiye alınana döndü.

    07 Ocak 2018 Pazar 10:31
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    Şantiye alanı gibi!

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    İzzet Baysal Caddesi yaklaşık 6 yıldır araç trafiğine kapalı durumda. Caddeye giriş yapan araçlara ise Belediye ve trafik ekipleri ceza kesiyor. Ne var ki cadde öyle bir istilaya uğradı ki, yayaları bile şaşkına çevirdi.

    Bir tarafta cadde üzerinde inşaat çalışması yapan bir firmaya harç getiren araçların yoğunluğu diğer taraftan Bolu Belediyesinin cadde üzerindeki beton kırma çalışması ortalığı bir birine katması, işte bu fotoğrafı ortaya çıkarttı.

    İzzet Baysal Caddesi bir anda şantiye alınana döndü. Araç yumağı haline gelen İzzet Baysal Caddesindeki Baysal’ın heykelinin bulunduğu alandan geçmeye çalışan yayalar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler. İşte 2018 yılında araç trafiğine kapalı olan İzzet Baysal Caddesinin hali.

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