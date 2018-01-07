Özel Haber: Kasım ŞAHİN

İzzet Baysal Caddesi yaklaşık 6 yıldır araç trafiğine kapalı durumda. Caddeye giriş yapan araçlara ise Belediye ve trafik ekipleri ceza kesiyor. Ne var ki cadde öyle bir istilaya uğradı ki, yayaları bile şaşkına çevirdi.

Bir tarafta cadde üzerinde inşaat çalışması yapan bir firmaya harç getiren araçların yoğunluğu diğer taraftan Bolu Belediyesinin cadde üzerindeki beton kırma çalışması ortalığı bir birine katması, işte bu fotoğrafı ortaya çıkarttı.

İzzet Baysal Caddesi bir anda şantiye alınana döndü. Araç yumağı haline gelen İzzet Baysal Caddesindeki Baysal’ın heykelinin bulunduğu alandan geçmeye çalışan yayalar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler. İşte 2018 yılında araç trafiğine kapalı olan İzzet Baysal Caddesinin hali.