Şantiyede kavga: 1 Ölü 1 Yaralı

Haber: S. Özge Yücel

Olay dün gece saat 12 sıralarında Yenigeçitveren köyü yakınlarında özel bir firmaya ait şantiyede meydana geldi. Çalışma esnasında henüz isimleri öğrenilemeyen 24 yaşındaki genç işçi ile 40 yaşındaki başka bir işçi arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda alevlendi ve 24 yaşındaki şahıs yanında bulundurduğu bıçak ile tartıştığı iş arkadaşını önce kalbinden daha sonrada 5 farklı yerinden bıçaklayarak ölümüne neden oldu. bıçaklanan işçi olay yerinde can verirken, tartışmayı ayırmaya çalışan başka bir işçi de olay da hafif şekilde yaralandı.

24 yaşındaki şahıs jandarma ekiplerine yakalanarak, sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.