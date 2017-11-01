Haber: Semih BAYKAL

Olay, gece saatlerinde ilimiz merkez Çatakören Köyü’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, köyün içinde bulunan bir şantiyenin prefabrik evlerinden birinde henüz belirlenemeyen sebeplerden yangın. Kısa sürede evin üst kısmının tamamını kaplayan yangından çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, büyük bir korkuya kapılırken olayı 110 İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede çalışmalarına başladı. Çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürülürken, yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.