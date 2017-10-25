Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Param parça olan engelli yollarıyla yıllardır hiçbir belediye yetkilisi ilgilenmedi. İlgilenilmeyen engelli yolları zaman içerisinde engellilerin en büyük engeli oldu. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz 2012 yılında İzzet Baysal Caddesini, Fransa’nın ünlü caddesi olan Şanzelizecaddesi gibi olacağını Bolu halkına hem basın yoluyla hem de gittiği her ortamda duyurdu. Bolu halkı da merakla beklemeye başladı. Cadde betonlaştırıldı ve görme engelli vatandaşlarımız için de sarı renkli özel bir yol yapıldı. Ne var ki bu özel yol zamanla deforme olarak parçalanmaya başladı.Cadde üzerinde yeniden yapılanmaya gidildi ve bu seferde asfaltlama işlemi yapıldı bitirildi. Görme engelli yolu ise görmemezlikten gelindi. Engelli yolu engellenmiş oldu. Caddenin bazı bölümlerinde paramparça halde yer yer dururken, şehrimize gelen yerli ve bayancı turistlerin de ilgisini çeker oldu. Hiçbir belediye yetkilisi özellikle Tabaklar Hamamı önünde bulunan bu yolu dikkate bile almadı. Görme engelli vatandaşlarımız için yapılan bu yol şehrimize hiç mi hiç yakışmadı.

Belediye yetkilileri üç beş parça halinde kalan bu yolu tamir etme yoluna bile gitmedi. Engelli yolu şehrimizin utanç verici bir görüntüsü olarak kalmaya devam etti.Şanzelize’de bir engelli yolu hikayesi böylece Seyirlik görüntüler oluşturmaya devam ediyor.