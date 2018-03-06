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06 Mart 2018 Salı
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    • Şap Aşılaması Başladı

    Bolu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen programlı aşı kampanyaları doğrultusunda 2018 yılı ilkbahar şap aşılaması çalışmaları başladı.

    06 Mart 2018 Salı 13:38
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    Şap Aşılaması Başladı
    Haber: Semih Baykal

    Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılan şap aşılama çalışmaları ile birlikte işletmelerdeki kedi ve köpeklere de kuduz aşısı uygulanacak. Konu hakkında açıklama yapan Bolu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İzzet Murat; “Şap hastalığı çok hızlı bulaşma karakteri olan, hızla yayılan, sınır tanımayan ve hayvansal üretime büyük darbe vuran Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından dünyada yok edilmesi hedeflenen ihbarı mecburi bir hastalıktır. Şap hastalığına neden olan virüs ortalama 4 yılda bir değişime uğrayarak hayatta kalma savaşını sürdürmekte ve yeni değişime uğramış şap virüsü hali hazırda kullanılan aşıları kullanışsız duruma getirebilmektedir. Bakanlığımız bünyesinde çalışan Veteriner Hekimlerin saha örneklerinden faydalanılarak, Şap Enstitüsü Müdürlüğünün çalışmaları ile yeni şap türüne karşı aşı üretildi ve yeni aşıyı temin ettik. Şu anda başlayan aşılamalar bu yeni aşılarla yapılıyor. Yetiştiricilerimiz hayvanlarını aşılatmayı ihmal etmemeli, aşılanmamış hayvan bırakmamalı” dedi. İl Müdürü İzzet Murat sözlerine şöyle devam etti;“Bolu İl genelinde 2018 yılı için 124.175 adet Büyükbaş ve 121.553 adet Küçükbaş hayvanın aşılanmasını planladık ve bunun için tüm işletmeler kapı kapı ziyaret edilerek şap hastalığına karşı aşılanacak. Şap aşısıyla beraber işletmelerdeki kedi ve köpeklere de kuduz aşısı yapılacak. Şap aşılama dönemi bitince de Büyükbaş hayvanlar için çiçek ve brusella aşılamaları başlayacaktır.” Bolu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İzzet Murat hayvanlarının aşılanması konusunda hassas ve titiz davranan Bolu’lu yetiştiricilere teşekkür etti.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Gıda, Tarım, Hayvancılık

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