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21 Ekim 2017 Cumartesi
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    • Şap Hastalığı ile Mücadele Aralıksız Devam Ediyor

    Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Fahri Tetik, Şap hastalığın karşı her türlü mücadeleyi yaptıklarını açıkladı.

    21 Ekim 2017 Cumartesi 13:45
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    Şap Hastalığı ile Mücadele Aralıksız Devam Ediyor
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    Haber: Aysun Beykoz

    Şap hastalığının ülkemiz coğrafi konumu nedeniyle mücadelesinin kolay olmasının beklenemeyeceğini, fakat gelişen teknoloji, çiftçilerimizin bilinçlenmesi ve personellerimizin çabası ile inancımızın arttığını belirten Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fahri Tetik;  “Dünya üzerindeki en bulaşıcı hastalık olarak bilinen şap hastalığının, ülkemizde görülen belli başlı tipleri yüksek mutasyon gücü ile değişip karşımıza kendini yenilemiş olarak çıkmaktadır. Müdürlüğümüze bağlı Veteriner Hekimler ve bölge enstitü müdürlüğünün koordinasyonu ile 2017 yılı için potansiyel yeni tip şap virüsleri hakkında bilgi edinip yeni aşı üretimine katkıda bulunmaktayız. Çevre ülkelerden gelen araştırma sonuçları ile gelecek dönem mücadelelerini planlamaktayız” dedi. İl Müdürü Fahri TETİK açıklamalarında, 2017 sonbahar aşılama kampanyası kapsamında Bolu il sınırları içerisinde bulunan tüm hayvancılık işletmelerinde yürütülen aşılama, kontrol ve güncelleme faaliyetleri tüm ciddiyeti ile devam ettiği, İl genelinde 117.000 olan aşılama adedi hedefinin gün itibari ile 80.000 adedinin gerçekleştirilmiş olduğu, en kısa sürede hedefin %100’ ne ulaşılarak koruma bağışıklığının sağlanacağı bilgisi alındı.

    Koruma uygulamalarının maliyeti düşük ve kolay olan yöntem olduğunu söyleyen TETİK, Şap hastalığındaki en güçlü silahımız ise tüm hayvan varlığının eş zamanlı aşılanmasıdır. Konu ile ilgili gerekli çalışmaların yanında çiftçi eğitimine de önem verdiklerini, kolluk kuvvetleri ile beraber yol kontrollerinin devam ettiğini ve böylece şap hastalığı mücadelesinin her cephede sürdürüldüğünün altını çizdi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Gıda, Tarım, Hayvancılık

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