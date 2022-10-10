Şap hastalığına karşı aşılama başladı

Tarım ve Orman Bakanlığından şap hastalığı ve aşılamanın önemiyle ilgili yapılan açıklamada, “Şap hastalığının salgın bir hastalık olması, tedavi masraflarının yanı sıra hayvanlarda et ve süt veriminde kayıplar yaşanması ve buzağılarda ölüme neden olmasından dolayı aşılama büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla ilimiz genelinde iki aylıktan büyük büyükbaş hayvanlarımıza, il ve ilçe müdürlüklerimizde görevli hayvan sağlığı personelimiz tarafından şap aşısı yapılacaktır. Hastalıktan korunmada aşılama çok önemli olduğundan, yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarına şap aşısını mutlaka yaptırması gerekmektedir. Ayrıca sevk edilecek büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı son 12 ay içerisinde en az 2 kere aşılanmış olması ve ikinci aşılamanın da son 6 ay içinde yapılmış olması gerekmektedir. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4. maddesi gereğince; Yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup şap aşısı uygulanmamış hayvanların sevklerine müsaade edilmeyecek ve veteriner sağlık raporu tanzim edilmeyecektir. Sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası ile yurt genelinde programlı olarak Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD), Programlı Brusella aşılaması, tanımlanmayan buzağıların küpelenmesi ve işletmelerin güncelleme işlemleri gerçekleştirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Aşılama programı ile Bolu ilindeki tüm büyükbaş hayvanların aşılanması hedefleniyor. Kampanya ilkbahar ve sonbahar olmak üzere 2 dönem halinde uygulanacak. Sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası 31 Ekim 2022 tarihinde tamamlanacak.