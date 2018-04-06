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06 Nisan 2018 Cuma
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    • Şap Karantinası Sona Erdi

    Bolu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen 2018 yılı ilkbahar şap aşılama programında sona yaklaşıldı. 23 Şubat 2018 tarihinde salgın hastalık riskine karşı kapatılan hayvan pazarları, hastalık bulgusu kalmadığı için 31 Mart 2018 tarihi itibari ile açılmıştır.

    06 Nisan 2018 Cuma 11:00
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    Şap Karantinası Sona Erdi
    Haber: Semih Baykal

    İlimizde salgın tehlikesinin bertaraf edildiğini söyleyen Bolu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İzzet Murat; “Şap hastalığı görülür görülmez kordon ve karantina başlattık, bunun yanında Belediyelerimizle koordineli olarak mevcut hayvan pazarlarını önlem amaçlı kapattık. Hemen başladığımız aşılama çalışması, eğitim, toplantı ve saha klinik kontrolleri neticesinde, önlem amaçlı hayvan pazarlarının kapatılmasının salgını engellemede büyük paya sahip olduğu ortaya çıkmıştır. İlimizde yapılan çalışmalar sonucu hastalık bitirilmiş ve hayvan pazarları açılmıştır. Fakat Türkiye genelinde çeşitli İllerde şap hastalığı şüphesi devam eden ve kordon altında tutulan 120 köy bulunmakta. Rehavete kapılmak hata olur, mücadelemiz ve dikkatimiz azalmadan devam edecektir. Çünkü hastalıklarla mücadelemiz insanlık tarihi süresince var olmuştur. 2018 yılı ilkbahar şap aşılama programı kapsamında İl geneli program sonlanmak üzeredir.  İl ve İlçeler dahil olmak üzere 124.000 hedefli aşılama adedinin 102.000’lik kısmı tamamlanmış olup %82’lik dilime ulaşılmıştır. Amacımız aşı programının biteceği tarih olan Nisan ayı sonuna kadar İlimizdeki tüm hayvanları aşılamaktır” dedi. Hasta hayvanlardan toplanan örneklerden O tipi şap virüsü çıktığı ve bu farklı tip için Şap Enstitüsünün geliştirdiği yeni aşının ülke çapında uygulanması ile hastalık sayısı hızla aşağıya çekilmiştir. Bolu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İzzet Murat, yaşanılan süreç içerisinde özverili çalışmalarından dolayı ilgili arkadaşlarımıza, İlimizdeki kurumlara, birliklere ve yetiştiricilerimize duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederim dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Gıda, Tarım, Hayvancılık

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