Haber: Semih Baykal

İlimizde salgın tehlikesinin bertaraf edildiğini söyleyen Bolu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İzzet Murat; “Şap hastalığı görülür görülmez kordon ve karantina başlattık, bunun yanında Belediyelerimizle koordineli olarak mevcut hayvan pazarlarını önlem amaçlı kapattık. Hemen başladığımız aşılama çalışması, eğitim, toplantı ve saha klinik kontrolleri neticesinde, önlem amaçlı hayvan pazarlarının kapatılmasının salgını engellemede büyük paya sahip olduğu ortaya çıkmıştır. İlimizde yapılan çalışmalar sonucu hastalık bitirilmiş ve hayvan pazarları açılmıştır. Fakat Türkiye genelinde çeşitli İllerde şap hastalığı şüphesi devam eden ve kordon altında tutulan 120 köy bulunmakta. Rehavete kapılmak hata olur, mücadelemiz ve dikkatimiz azalmadan devam edecektir. Çünkü hastalıklarla mücadelemiz insanlık tarihi süresince var olmuştur. 2018 yılı ilkbahar şap aşılama programı kapsamında İl geneli program sonlanmak üzeredir. İl ve İlçeler dahil olmak üzere 124.000 hedefli aşılama adedinin 102.000’lik kısmı tamamlanmış olup %82’lik dilime ulaşılmıştır. Amacımız aşı programının biteceği tarih olan Nisan ayı sonuna kadar İlimizdeki tüm hayvanları aşılamaktır” dedi. Hasta hayvanlardan toplanan örneklerden O tipi şap virüsü çıktığı ve bu farklı tip için Şap Enstitüsünün geliştirdiği yeni aşının ülke çapında uygulanması ile hastalık sayısı hızla aşağıya çekilmiştir. Bolu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İzzet Murat, yaşanılan süreç içerisinde özverili çalışmalarından dolayı ilgili arkadaşlarımıza, İlimizdeki kurumlara, birliklere ve yetiştiricilerimize duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederim dedi.