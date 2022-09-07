Sapık adamla ilgili yeni gelişme

Haber: Süleyman Kurt

Bolu’da bulunan Atatürk Orman Parkı’nda tuvaletin kırık bölmelerinden çocukları izleyen yaşlı adam, cep telefonuyla şahsı kaydeden çocuk sayesinde ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü. Ş.M., ailesinin daha önceden almış olduğu “akli dengesi yerinde değil” raporu sayesinde işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AKLİ DENGESİ KISMEN YERİNDE DEĞİL

Tuvalette Ş.M. tarafından izlenen çocuğun ailesi, şahsın serbest kalması üzerine Bolu Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunun ardından savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde Ş.M.’nin sağlık raporunun yeniden alınmasına karar verildi. Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde kontrol edilen Ş.M. için, “akli dengesi kısmen yerinde değil” raporu verildi.

TEŞHİR SURETİYLE CİNSEL TACİZ” SUÇUNDAN YARGILANACAK

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ş.M. hakkında iddia edilen suçlamalarla ilgili bilgi ve belgeleri sonuçlandırdı. Ş.M. ile ilgili hazırladığı iddianameyi tamamlayan savcılık, şahsın “teşhir suretiyle cinsel taciz” suçundan yargılanması için iddianameyi Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Ş.M.’nin yargılanmasına başlanacak.