​​​​​​​Sapık babaya 120 yıl

Haber: C. Kutay Aykan

Çirkin olay geçtiğimiz yıl ortaya çıktı. Mudurnu ilçesinde 3 çocuğu ve eşiyle birlikte oturan M.B. isimli baba, yaşları 12’den küçük olan 2’si kız biri erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 yaşından küçük çocuklarına zincirleme olarak yıllarca cinsel istismarda bulunmak suçundan Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan M.B. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, “Benim üzerime oyunlar oynanıyor. İnsan öz çocuklarına böyle bir şey yapar mı? Kesinlikle iftira ediyorlar. Eşim, beni istemediğinden böyle utanç verici bir suçla beni suçluyorlar” dedi.

Öz babaları tarafından yıllarca cinsel istismara uğran 2’si kız biri erkek çocuğu, başlarından geçen çirkin olayları tek tek anlattıktan sonra babalarından şikayetçi olduklarını söylediler. Öte şandan tutuklu sanık baba hakkında mütalaa veren Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı, sanığın öz çocuklarına yönelik bu suçu işlediğine ve istismar olayını zincirleme olarak gerçekleştirdiğine dair görüş bildirerek 120 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Duruşma karar verilmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.