Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Çirkin olay geçtiğimiz yıl ortaya çıktı. 8 yaşından buya yana kendisine cinsel tacizde bulunan öz dayısı İ.D.’nin bu çirkinliğine dayanamayan 15 yaşındaki M.G.’in durumu yurt arkadaşlarına anlatmasıyla ortaya çıktı. M.G.’nin durumu yurt yetkilerine anlatması sonrası öz dayı İ.D., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 26 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan İ.D. ilk duruşmasına çıktı. 8 yaşından bu yana öz dayısının cinsel saldırılarına maruz kaldığını ve bu güne kadar da korkusundan başına gelenleri kimselere anlatamadığını belirten mağdur yeğen M.G. başından geçenleri şöyle anlattı;

“2009 yılında babam öldükten sonra dayımların yaşadığı Göynük ilçesine yerleştik. Ben 8 yaşıma geldiğimde öz dayım bana yönelik ilk cinsel tacizine başladı. Yalnız kaldığım her fırsatta bu taciz olayını hep sürdürdü. Korkumdan kimselere söyleyemedim. Sonra annem ve kardeşimle birlikte İstanbul’a yerleştik. Buraya da gelip cinsel saldırılarına devam etti. 8 yaşımdan itibaren sayısını bile hatırlamadığım tacizlerle mücadele ettim. Sonra annem beni bir yurda verdi. Her gün bu acıyla yaşadım. Geçen yıl dayamadım ve durumu yurttaki arkadaşlarıma anlattım. Kendisinden şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum” diyerek gözyaşı döktü.

Sapık dayı ise öz yeğenin anlattıklarına karşın sadece; “Yalan konuşuyor. Ben böyle bir şey yapmadım” demekle yetindi. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için 9 Temmuz 2019 tarihine ertelendi.