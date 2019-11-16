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Şarampole devrilen araçtan kurtulamadı

Mengen’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç şarampole devrildi. Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Şarampole devrilen araçtan kurtulamadı

Haber: Aysun Beykoz

Mengen'den Gökçesu beldesi istikametine giden Özkan Saraçlı (20) idaresindeki 32 YT 188 plakalı hafif ticari araç, Saray Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Saraçlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özkan Saraçlı'nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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