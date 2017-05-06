Haber; Ceylan Beykoz

TEM otoyolunun Yeniçağa istikameti 19. Kilometresinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralanan iki kişi 112 acil servisince hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunda İstanbul istikametine seyreden Bayram Kalıcı idaresindeki 06 FS 6631 plakalı otomobil, Kuzören köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Ramazan Burak Tekin yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.