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15 Ekim 2017 Pazar
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    • Sargın güven tazeledi

    Ak Parti Mengen İlçe kongresi dün akşam saatlerinde ilçe halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kongrede önceki başkan Muhammed Sargın güven tazeleyerek yeniden İlçe başkanlığına seçildi.

    15 Ekim 2017 Pazar 10:33
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    Sargın güven tazeledi

    Haber; Semih Baykal

    Mengen 6. İlçe olağan kongresi İl Başkanı Nurettin Doğanay, İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker, Gerede İlçe Başkanı Ali Şafak, Mudurnu ilçe Başkanı Rıdvan Sevinç, Gökçesu Belde Başkanı Sebahattin Sugeçti, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydilli, İl genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, partili il genel ve belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleşti.

    Tek liste ile gidilen kongrede tekrar İlçe Başkanlığına seçilen Sargın, “Ak Partinin kuruluşundan bu güne kadar toplumun her kesiminden geniş kabul gördüğünü memnuniyetle görüyoruz. Gururla yürüttüğüm Ak Parti İlçe Başkanlığı görevine yeniden seçilmiş olmaktan mutluyum. Tüm parti büyüklerimize ve delegelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

    Anahtar Kelimeler: Ak, Parti, Mengen, İlçe, Kongresi

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