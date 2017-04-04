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04 Nisan 2017 Salı
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    • Sargın, olayları tasvip etmediklerini açıkladı

    Ak Parti Mengen İlçe Başkanı Muhammet Sargın, ilçede ikinci kez CHP’nin Evet pankartına yapılan saldırıya yönelik; “CHP’li kardeşlerimizin astıkları pankart üzerinde tahrifat yapılmasını asla tasvip etmiyoruz” diye açıklamada bulundu.

    04 Nisan 2017 Salı 12:22
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    Sargın, olayları tasvip etmediklerini açıkladı
    Haber: Kasım ŞAHİN
    Bizler demokrasiye insan haklarına, basın özgürlüğüne inanan ve sonuna kadar sahip çıkan insanlarız diyen Sargın açıklamasını şöyle sürdürdü; 
    CHP li kardeşlerimizin astıkları pankart üzerinde tahrifat yapılmasını asla tasvip etmiyoruz. Bu olaylar partimizin ve teşkilatımızın bilgisi dışında münferit ve provakosyon amaçlı olaylardır. Kaldı ki bu tip olayların partimize yarar getirmeyeceğinin bilinci içinde olan insanlarız. Ancak bizleri üzen bu tür olaylardan dolayı BAZI siyasilerin nemalanma peşinde olmaları  ve her platformda bunları dillendirmeleri. 1 Kasım seçimlerinde partimizin bayraklarını söküp yerlere atanlar, iplerini kesenler oldu ama biz bunları teşkilat olarak hiç dillendirmedik çünkü Mengen’de olan her olumsuz olayı gündeme getirmek Mengen’imize zarar verecektir.
    Değerli dostlar, Mengen küçük bir ilçe 4-5 yılda bir yapılan seçimler için günde belki 3-5 kez karşılaştığımız CHP ilçe başkanımızı veya diğer siyasi partili arkadaşlarımızı üzecek, kıracak bir şey yapılmasını asla tasvip etmem. Onların da aynı düşüncede olduklarını düşünüyorum. Netice itibariyle bizler Mengenimizde her gün birbirimizi gören, selamlaşan, saygı ve sevgi ortamında yaşayan ve böyle yaşamaya önem veren insanlarız. Tüm halkımıza saygılarımızla.

    Anahtar Kelimeler: Ak, Parti, Mengen, İlçe, Başkanı

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