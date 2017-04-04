Haber: Kasım ŞAHİN
Bizler demokrasiye insan haklarına, basın özgürlüğüne inanan ve sonuna kadar sahip çıkan insanlarız diyen Sargın açıklamasını şöyle sürdürdü;
CHP li kardeşlerimizin astıkları pankart üzerinde tahrifat yapılmasını asla tasvip etmiyoruz. Bu olaylar partimizin ve teşkilatımızın bilgisi dışında münferit ve provakosyon amaçlı olaylardır. Kaldı ki bu tip olayların partimize yarar getirmeyeceğinin bilinci içinde olan insanlarız. Ancak bizleri üzen bu tür olaylardan dolayı BAZI siyasilerin nemalanma peşinde olmaları ve her platformda bunları dillendirmeleri. 1 Kasım seçimlerinde partimizin bayraklarını söküp yerlere atanlar, iplerini kesenler oldu ama biz bunları teşkilat olarak hiç dillendirmedik çünkü Mengen’de olan her olumsuz olayı gündeme getirmek Mengen’imize zarar verecektir.
Değerli dostlar, Mengen küçük bir ilçe 4-5 yılda bir yapılan seçimler için günde belki 3-5 kez karşılaştığımız CHP ilçe başkanımızı veya diğer siyasi partili arkadaşlarımızı üzecek, kıracak bir şey yapılmasını asla tasvip etmem. Onların da aynı düşüncede olduklarını düşünüyorum. Netice itibariyle bizler Mengenimizde her gün birbirimizi gören, selamlaşan, saygı ve sevgi ortamında yaşayan ve böyle yaşamaya önem veren insanlarız. Tüm halkımıza saygılarımızla.
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