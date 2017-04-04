Haber: Kasım ŞAHİN

Bizler demokrasiye insan haklarına, basın özgürlüğüne inanan ve sonuna kadar sahip çıkan insanlarız diyen Sargın açıklamasını şöyle sürdürdü;

CHP li kardeşlerimizin astıkları pankart üzerinde tahrifat yapılmasını asla tasvip etmiyoruz. Bu olaylar partimizin ve teşkilatımızın bilgisi dışında münferit ve provakosyon amaçlı olaylardır. Kaldı ki bu tip olayların partimize yarar getirmeyeceğinin bilinci içinde olan insanlarız. Ancak bizleri üzen bu tür olaylardan dolayı BAZI siyasilerin nemalanma peşinde olmaları ve her platformda bunları dillendirmeleri. 1 Kasım seçimlerinde partimizin bayraklarını söküp yerlere atanlar, iplerini kesenler oldu ama biz bunları teşkilat olarak hiç dillendirmedik çünkü Mengen’de olan her olumsuz olayı gündeme getirmek Mengen’imize zarar verecektir.