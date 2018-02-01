Haber: Gönül Olutürk

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik Suriye’nin Kuzey batısında yer alan Afrin Bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına bir destek de AK Parti Mengen İlçe Başkanı Muhammed Sargın’dan geldi. Sargın, Operasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğinin tam olduğunu belirterek; “Zeytin dalı operasyonunda Reise tam destek. Gazi M.Kemal Atatürk’ün deyimiyle Hattı Müdafaa Yoktur Sathı Müdafaa Vardır. Bela kapınızın önüne gelip oturmuşsa, sen de korkup içerde oturuyorsan o belanın bir sonraki adımı senin kapını kırıp evinin ortasında oturmak olacaktır. Tabii ki “Savaşa Hayır” ama bu Amerika ve piyonlarının burnumuzun dibinde olmasına da Evet diyemeyiz. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve egemenliğimize dair bir tehdit baş gösterdiğinde bütün Dünya görmeli ve bilmelidir ki bu memleketin tüm çocukları TSK askeridir. Gitmemiz gereken yer vatanın bekası içinse Canımız da teferruattır diyerek gideriz.”