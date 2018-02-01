banner133

banner101

01 Şubat 2018 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Sargın’dan Zeytin Dalı operasyonuna tam destek

    AK Parti Mengen İlçe Başkanı Muhammed Sargın Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin dalı operasyonuna destek verdiğini belirten bir açıklama yaptı.

    01 Şubat 2018 Perşembe 10:55
    Bu haber 25 kez okundu
    Sargın’dan Zeytin Dalı operasyonuna tam destek

    Haber: Gönül Olutürk

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik Suriye’nin Kuzey batısında yer alan Afrin Bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına bir destek de AK Parti Mengen İlçe Başkanı Muhammed Sargın’dan geldi. Sargın, Operasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğinin tam olduğunu belirterek; “Zeytin dalı operasyonunda Reise tam destek. Gazi M.Kemal Atatürk’ün deyimiyle Hattı Müdafaa Yoktur Sathı Müdafaa Vardır. Bela kapınızın önüne gelip oturmuşsa, sen de korkup içerde oturuyorsan o belanın bir sonraki adımı senin kapını kırıp evinin ortasında oturmak olacaktır. Tabii ki “Savaşa Hayır” ama bu Amerika ve piyonlarının burnumuzun dibinde olmasına da Evet diyemeyiz. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve egemenliğimize dair bir tehdit baş gösterdiğinde bütün Dünya görmeli ve bilmelidir ki bu memleketin tüm çocukları TSK askeridir. Gitmemiz gereken yer vatanın bekası içinse Canımız da teferruattır diyerek gideriz.”

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Mengen, İlçe, Başkanı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ANLAYANA
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Akşener’in Bolu Çıkartması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - İZMİR BELEDİYE BASKETBOL
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmadı Sait Hoca (ANALİZ)
  • Gürkan Dura Gürkan Dura KARAFIRTINA MÜSABAKAYA DAMGASINI VURDU
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BURAK ASAN
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Vicdani Değerlerin Çelişmesi
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TİTANİK
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SANATTA BİREYSELLİK VE TOPLUMSALLIK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MERAL AKŞENER’İ DİNLERKEN
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ Dört mevsimin şehri “ nden …
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Akşener İyi Parti İl Başkanlığını Açtı
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BU İŞ ŞAKAYA GELMEZ!
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Zeytin Dalı
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu YAŞAYAN ÖLÜLER ÇAĞI
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Suat Tosun Suat Tosun KIŞIN KUŞLARI BESLEMEK DOĞRU MU ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İletişim, sohbet, bilgi alışverişi
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner137

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129