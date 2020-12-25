‘Sarhoş’ Zeki cezaevini boyladı

Haber: C. Kutay Aykan

Çarşamba günü Karaçayır Parkı'nda yürüyen M.C. isimli genç kız, arkasından gelen bir kişi tarafından bacakları ve ellerinin 3 farklı yerinden bıçaklandı. Kanlar içerisinde yerde kalan genç kız çevredekilerden yardım istedi. M.C.'nin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kız, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Zeki K. evinde yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde ‘sarhoştum, neler olduğunu hatırlamıyorum’ diyen Zeki K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.