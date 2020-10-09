Sarı alarm! Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu için sarı uyarı verdi. Vatandaşlar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur dolayısıyla yaşanabilecek sel ve taşkınlara karşı uyarıldı.

Sarı alarm! Kuvvetli yağışa dikkat

Haber: N. Halid Altundal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilimizde bugün, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji tarafından ilimiz için verilen sarı uyarıda, “Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Edinilen bilgiye göre kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış gece saatlerine kadar yer yer etkili olacak.

Sıcaklığın en yüksek 21 derece olması beklenen ilimizde yağışın Cumartesi günü de devam edeceği tahmin ediliyor.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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