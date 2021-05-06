Sarı pas hastalığı ürünlere zarar veriyor



Haber: Ceylan Beykoz

2020 yılı verilerine göre 46.133 hektar alanda buğday ve 17.214 hektar arpa tarımı yapılan Bolu’da özellikle sulu tarım yapılan ekim alanlarında yapılan saha kontrollerinde sarı pas (Pucciniastriiformis) tespit edildi.

Hastalık hakkında bilgiler veren Bolu Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, "Hastalık belirtisi en erken görülen pas türü olarak dikkat çekiyor. Buğday tarlalarında ilkbaharda 10-15 derece hava sıcaklığı ve yüksek nem hastalık için uygun şartları oluşturur. Yaprakların üst yüzeyinde makina dikişi şeklinde ve sarı renkte püstüller görülür. Bu püstüllerden etmenin çevreye dağılımı rüzgarla olmaktadır. Hastalığın şiddetli olduğu yıllarda sporlar, başakların kavuz ve kılçıkları üzerinde de görülebilir. Mücadelesinde, Kültürel tedbir olarak önce sık ekim yapılmamalıdır. Buğday tarımında iyi hazırlanmış alana mibzer ile ekim tercih edilmelidir. Yabancı ot mücadelesi zamanında yapılmalıdır. Fazla azotlu gübre verilmemeli, bitki besleme toprak analizi sonucuna göre yapılmalıdır. Ekim münavebesi uygulanarak üst üste hububat ekimi yapılmamalıdır” diye konuştu.

Çiftçilerin çeşit seçerken pasa dayanıklı buğday çeşitleri ile üretim yapmalarını, ara konukçu bitkileri imha etmeleri gerektiği belirten Murat, “Kimyasal mücadelesinde ise buğdayda alt yapraklarda ilk belirtiler görüldüğünde ve hava şartları uygun olduğunda (% 90 nem ve 15-20 derece sıcaklıkta) hastalığa karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle uygun hava şartlarında uygulama yapılması gerekmektedir. Ayrıca üreticilerimizin; son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye mutlaka dikkat etmeleri gerekmektedir" dedi.