Sarıalan Yaylası değil  ‘Sarı Cennet’

Haber: Ceylan Beykoz

Fotoğraf: Metin Ferah

Öncülüğünü Süleyman Özdoğan'ın, artçılıklarını da Yıldız Saraç, İbrahim Dirik ve Cemal Tağcı'nın yaptığı yürüyüş, saat 10.15'te Kartalkaya yolunun bin 695 rakımlı İkisivri yol ayrımından başladı.

17 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

Sarı çiçeklerin arasında keyifli bir şekilde devam eden yürüyüş, Saraycık Yaylası yakınlarında sapsarı cennete dönüştü. Saraycık Yaylası'nda gölet kenarında verilen yemek molası sonrasında, orman içi tırmanışla bin 701 rakıma ulaşıldı. Kısa bir yürüyüş sonrası, Kartalkaya yolunu geçerek orman içinde yapılan inişle, Sarıalan Yaylası'na en doğusundan giriş yaptılar.

Burada karşılarına çıkan koyun sürüsünde yeni doğmuş bir kuzu ile annesinin sevgi dolu bakışları, herkesi mutlu etti. Sarıalan Yaylası boyunca yapılan yürüyüş sırasında, mendereslerin görselliği herkesi etkilerken, saat 16.10'da Sarıalan Yaylası'nın batı kısmına yapılan göletin su tutma setinin bulunduğu kısmında Özcan Abalık'a giden bin 489 rakımdaki yolda son buldu.