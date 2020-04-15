Sarıcı uzaktan eğitime katıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen eğitim yılı, EBA TV üzerinden devam ediyor. Bolu'da binlerce öğrencinin eğitimi EBA TV üzerinden devam ederken, Bolu'daki öğretmenler de kendi öğrencileri ile sık sık görüşerek sorunlarını dinliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ise uzaktan eğitim çalışmalarına katıldı. Video konferans aracılığı ile öğretmenlerle bir araya gelen Sarıcı, öğretmenlerle kısa bir toplantı gerçekleştirerek, sorunlarını dinledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Müdürümüz Cemil Sarıcı, uzaktan eğitim çalışmalarına katılarak öğretmenlerle buluştu. Online video konferans yöntemiyle hayatı eve sığdırarak öğrenmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.