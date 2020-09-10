Sarıcı’dan Başkan Kavak’a ziyaret

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ile Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk’u ağırladı. Yapılan görüşmede 21 Eylül’de başlaması planlanan yüz yüze eğitim konusu masaya yatırıldı. Belediye Başkan Kavak ile Milli Eğitimi Müdürü Sarıcı, okulların yüz yüze eğitime hazır olması konusunda yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Kavak görüşme hakkında, “Bolu İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemil Sarıcı ve Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Sarıcı ve Kunuk da misafirperverliğinden ötürü Fatih Kavak’a teşekkür ettiler.