Sarıcı’dan ilk açıklama

Haber: N. Halid Altundal

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Yasin Tepe’nin yerine Bolu İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Cemil Sarıcı görevine resmen başladı. Göreve başlamasıyla ilgili bir mesaj yayınlayan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, “27.01.2020 tarihi itibarıyla Bolu İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladım. Beni bu göreve layık gören Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum. Bolu halkımıza ve eğitim camiasına saygılarımı sunuyorum” dedi.

“ÜRETEN BİR NESİL YETİŞMESİ İÇİN GAYRET EDECEĞİZ”

“Kültürümüze ait önemli değerleri ve kahramanları barındıran Bolu ilimiz doğasıyla da müstesna bir yere sahip” diyen Milli Eğitim Müdürü Sarıcı mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Eğitim alanında da ciddi mesafeler kat etmiş olan ilimizde Hükümetimiz ve Bakanlığımızın eğitim politikaları doğrultusunda bilgiyle donanmış, özgüveni yüksek, bilimi ve teknolojiyi tüketen değil üreten bir nesil yetişmesi için gayret edeceğiz. Eğitim, bir toplumun gelişmesi ve ilerlemesi için temel itici güçtür. İnsan yaşadığı sürece öğrenmeye ve gelişmeye devam eder. Geleceğe yürürken geçmişin miras ve kazanımlarını özümseyerek, medeniyet bilincinin canlı tutulması da önem arz eder. Bu hedef de yürürken gücümüz, değerli idareci ve fedakâr öğretmen arkadaşlarımızın özverisi ve gayreti olacaktır. 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Döneminin öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dilerim.”

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2020, 13:14