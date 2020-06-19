Sarıcı’dan LGS mesajı

N. Halid Altundal

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, bir mesaj yayınlayarak Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi sınavı ile alakalı veliler ve öğrencilere seslendi. Milli Eğitim Müdürü Sarıcı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sevgili gençler, kıymetli velilerim; 20 Haziran 2020 tarihinde ortaöğretime geçişte, sizler için önemli olan bir süreci yaşamış olacaksınız. Yaptığınız sistemli ve özverili çalışmaların, sizi başarıya ve yeni ufuklara götüreceği LGS sınavında gönlümüz ve dualarımız sizlerle. Bakanlığımızın rehberliğinde, güvenli bir sınav ortamı sunabilmek için gerekli bütün tedbirleri almış bulunmaktayız. Okullarımız, sınav günü en rahat şekilde sınavı tamamlamanız için hazır hale getirilmiştir. Sizlerin de sınav gününde hijyen ve sosyal mesafeye dikkat ederek bizlere yardımcı olmanızı bekliyoruz.

Sevgili velilerimiz, bu süreçte müsterih olunuz. Öğrencilerimiz, okulun bahçesine geldikleri andan itibaren bizim misafirimiz ve sizlerin bize emaneti olacak. Bu sınav asla bir son değil, yeni başlangıçların miladı olacaktır. Sevgili gençler, sınav sonucunuz ne olursa olsun sizler bizim için değerlisiniz. Hepinize güveniyor ve LGS sınavında başarılar diliyorum.”