Sarıcı’dan yeni dönem mesajı

Haber: Ceylan Beykoz

Yeni eğitim-öğretim yılının uzaktan eğitim ile başlamasının ardından Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı bir mesaj yayınlayarak, idarecilere, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere seslendi. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Sarıcı zenginleştirilmiş EBA içeriklerinin daha verimli bir uzaktan eğitim imkanı sağlayacağını belirtti.

“BAKANLIĞIMIZ UZAKTAN EĞİTİM ALANINDA BİRÇOK YENİLİK SUNUYOR”

Yeni dönemde Bakanlığın uzaktan eğitim alanında bir çok yenilik sunduğunu ifade eden Sarıcı “2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı başlıyor. Sizleri okullarımızda görmeyi çok arzu etmemize rağmen daha sağlıklı günlerde bir arada olabilmek için bir süre daha uzaktan eğitimle devam edeceğiz. Bakanlığımız, uzaktan eğitim alanında sizlere birçok yenilik sunuyor. Zenginleştirilmiş EBA içerikleri ve diğer materyaller eminim ki sizlere daha verimli bir uzaktan eğitim imkanı sağlayacaktır. Bunun gerçekleşmesi öğretmenlerinizin ve okul idarelerinizin hazırladığı eğitim programlarının dikkatle takip ederek uygulanmasıyla mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

“SİZLERE GÜVENİYOR VE İNANIYORUZ”

İlk olarak idarecilere ve öğretmenlere seslenen Sarıcı “Bu sürecin ancak sizlerin katkıları ile sağlıklı bir şekilde yürütülerek başarılabileceğini unutmadan çalışmalarımıza birlikte devam edeceğiz. Sizlere güveniyor ve inanıyoruz” dedi.

“BİZLERE DESTEK OLABİLİRSİNİZ”

Velilerden de öğretmen ve idarecilere destek olmalarını dileyen Sarıcı “Sizler de bu süreçte öğrencilerimize inanarak, öğretmen ve idarecilerimize güvenerek bizlere destek olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAYIRLI OLSUN”

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesini vurgulayan Sarıcı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sosyal mekanlarda bir araya geldiğimizde Maske, Mesafe ve Temizliğe dikkat etmemiz herkes için büyük önem arz etmektedir. Öncelikle başöğretmen Gazi Mustafa Kemal'i, vefat etmiş olan tüm öğretmenlerimizi ve görevi başında şehit edilen öğretmenlerimizi şükran ve minnetle yâd ediyorum. 2020-21 Eğitim-Öğretim Yılı Bolu Eğitim Ailesine hayırlı olsun.”