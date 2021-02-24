Sarıeroğlu, kongrede Özcan’a verdi veriştirdi

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti 7. Olağan İl Kongresi yoğun bir katılımla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. 17 Temmuz Kapalı Spor Salonunda düzenlenen kongreye Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekilli Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Yöneticileri, Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü, eski İl Başkanı Nurettin Doğanay ile yeni İl Başkanı Suat Güner, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongreye Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’nun yaptığı konuşma damga vurdu. Kürsüye öncelikle AK Parti eski İl Başkanı Nurettin Doğanay çıktı. Doğanay, duygusal bir konuşmanın ardından veda etti. Doğanay’ın ardından Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ile Arzu Aydın ve geçmiş dönem Tokat milletvekillerinden Zeyid Aslan çıktı.

“CHP’NİN ÇÖP, ÇAMUR, ÇUKUR OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

Aslan’ın ardından kürsüye gelen Jülide Sarıeroğlu konuşmasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a verdi veriştirdi. Sarıeroğlu konuşmasında, “Hepimizin sorumluluğu, bütün vatandaşlarımızın geleceğe umutla bakması için. Görüyorsunuz sizler de yaşadınız. Adana milletvekiliyim, maalesef Adana’da CHP yönetimi ile tanıştık. 24 sene sonra. Bolu’da da maalesef bir yol kazası oldu. İşte görüyoruz, CHP’nin çöp, çamur, çukur olduğunu. Yeri geldiğinde laf söylemek de üstlerine yok. Sadece laf üstüne laf koyan, iş icraata geldiği zaman ortada hiçbir şeyin görünmediği bir anlayış. Allah ülkemizi, 81 ilimizi ve milletimizi bunların zihniyetinden korusun, muhafaza etsin. İşçilerle ilgili laf söylemeye gelince arka arkaya diziyorlar. Şimdi İstanbul’da Bakırköy’de, Kadıköy’de grev kararları verdi. Diğer belediyelerde de grev kararları alınmış. Çöpler şu anda göreceksiniz daha kötü olacak. Çünkü bunların yönetmek gibi bir derdi yok. Yönetmek kitaplarında yazmıyor. Bunlar inşallah başaramayacaklar” dedi.

“BOLU AYI HEYKELİ DİKMEYLE, GEYİK HEYKELİ DİKMEYLE ANILMAYI HAK ETMİYOR”

Sarıeroğlu açıklamasının devamında CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı hedef aldı. Sarıeroğlu, “Hızımızı kesmek için, gündemi değiştirmek için farklı atraksiyonlar peşindeler. Milletimiz görüyor, Bolu da maalesef bu zihniyetle tanıştı. Biz Bolu’yu icraatlarıyla, her uğradığımızda yapılan yeniliklerle tanıyorduk, biliyorduk. Bolu bu kadar kısa sürede böyle ışığını yitirmiş, onu söyleyeyim. Üzerinde böyle değişik bir hava var. Şehrin çok geriye gitmiş olduğunu girerken gördüm. İnşallah bu yol kazasını, yine buradaki kadroyla, 2024 seçimlerinde, işi ehline, bu işi aşkla sevdayla yapanlara Bolulu vatandaşlarımız tekrardan teslim edecekler. Bolu ayı heykeli dikmeyle, geyik heykeli dikmeyle, bu kadar içimiz kan ağlarken, kaybettiğimiz vatandaşlarımız varken bunlarla anılmayı hak eden bir şehir değil. Türkiye’mizin hiçbir şehri bunu hak etmiyor. Bolu güzellikleriyle ve siz çok kıymetli vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerle anılması gereken bir şehrimiz. Milletimiz kimin ne olduğunu görüyor ve gereğini de sandıkta yapıyor. Milletimizin ferasetine güveniyorum” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VİDEO KONFERANSLA KATILDI

Sarıeroğlu’nun ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kongresine video konferans yöntemiyle katıldı. Ana kademe ve kongreye katılan misafirlerle tek tek selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni İl Başkanı Suat Güner’e çalışmalarında başarılar diledi.

Kongre, önceki yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporunun sunulması ile devam etti. Raporların oy birliği ile onaylanmasının ardından Suat Güner başkanlığındaki yeni yönetim, protokol ile hatıra fotoğrafı çekildi.