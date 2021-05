Sarıgül, “Bolu, Davos’u geride bırakır”

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bolu’ya geldi. Başkan Sarıgül, Bolu TDP İl Başkanlığını ziyaret etti. Sarıgül’e, TDP Genel Başkan Yardımcısı Maksut Beykoz ve Bolu TDP İl Başkanı Mithat Eser eşlik etti. Filistin konusuna değinen Başkan Sarıgül, Amerika Birleşik Devletlerinin tutumunun barışa, demokrasiye ve insan haklarına sığmaz dedi. Sarıgül, Avrupa Birliğinin ve Birleşmiş Milletlerin, almış olduğu barış kararının geç kalınmış bir karar olduğunu ifade etti. Bolunun tanıtımının az yapılmasından yakınan Sarıgül, “Bolu, turizmin başkenti olması lazım. Bolu, havasıyla, doğal güzellikleriyle ve misafirperverliğiyle İsviçre’deki Davos’u alabildiğine geride bırakır. Ama ne yazık ki Bolu’ya bugüne kadar yeterli kadar tanıtım yapılamadı” diye ifade etti.

“AŞI PROGRAMI AÇIK BİR ŞEKİLDE BÜTÜN ULUSUMUZLA PAYLAŞILMALIDIR”

“TDP’nin ana fikri barıştır, ana fikri inançlara saygılı laikliktir” diyerek söze giriş yapan Türkiye Değişim Partisinin Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Aşı, aşı, aşı dünya için ve Türkiye’miz için aşı son derece önemlidir. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki biraz geç kalınmıştır. Ama geç kalınmasına rağmen bir an önce aşı programı açık ve net bir şekilde bütün ulusumuzla paylaşılmalıdır. Hangi gün ne kadar aşı gelecek? Hangi ayda ne kadar aşı yapılacak? Bütün yurttaşlarımız bunu merakla ve heyecanla beklemektedir. Aynı zamanda 2 tane Türk doktorumuzun Almanya’da aşıyı bulması hem sevindiricidir, gurur vericidir hem de üzüntü vericidir. Keşke beyin göçleri olmasa da o evlatların olanaklarını imkânlarını araştırma giderlerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz karşılasaydık da onlar o aşıyı burada bulsaydı” şeklinde konuştu.

“İKTİDARDAN MÜHÜRÜ TESLİM ALMAYA GİDİYORUZ”

Başkan Sarıgül devamında, “AK Partinin gitme vaktinin geldiğini görüyorum halkın değişim ihtiyacını da görüyorum bu değişimi Türkiye Değişim Partisi sağlayacak. Çünkü biz şuan da Ankara’ya gidiyoruz, İstanbul’a gitmiyoruz, Bolu’dan Ankara’ya gidiyoruz. Ankara’ya niye gidiyoruz biliyor musunuz? Ankara’ya zaman tüketmeye değil, iktidardan mühürü teslim almaya gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÜNİVERSİTELERE YOĞUN BÜTÇE AYIRACAĞIZ”

Gençlere yönelik yatırımlar yapacağını söyleyen Mustafa Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi iktidarında gençlerin beyin göçü yapmamaları için olanaklarını ve imkânlarını artıracağız, araştırma ve geliştirme bütçelerini üniversitelerimize yoğun bir şekilde ayıracağız” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PETROLÜ TARIMDIR”

Başkan Sarıgül, “Tarım bizim için son derece önemli. Tarım olmazsa olmaz. Her toplantıda tarımı mutlaka gündeme getireceğiz. Buradan sormak istiyorum, Köprülere, otoyollara alım garantisi var da çiftçimize alım garantisi niye yok? Değişim Partisi iktidarında çiftçilerimize söz veriyoruz. Ektiklerini mutlaka ve mutlaka alım garantisi ile alacağız. Türkiye’nin en büyük petrolü tarımdır. Tarımı ön plana çıkaracağız. Türkiye’mizin ekilmeyen ve biçilmeyen bir tek toprağı kalmayacak” diye konuştu.

“HER ŞEYİN AÇIK OLMASI LAZIM”

Şuanda Türkiye’nin gündeminde olan Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya karşı ortaya attığı iddialar hakkında Sarıgül’ün ne düşündüğü soruldu. Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisinin ana ilkelerinden biri evrensel hukuk kurallarıdır. Hukukta asla ve asla imtiyaz olmaması lazım, kim olursa olsun hukukun devreye girmesi lazım ve ne konu varsa a’dan z’ye araştırılması lazım. Her şeyin açık olması lazım, her siyasinin açık olması lazımdır. Siyaset adamları toplumun önündeki öncülerdir. Siyaset adamları topluma hizmet etmek için öne çıkmışlardır. Siyaset adamlarının her şeyi açık ve net bir şekilde kamuoyuyla paylaşması lazımdır” dedi.