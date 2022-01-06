Sarıgül Bolu’da

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti binasında basın açıklaması yaparak gündemi değerlendirdi. Asgari ücrete yapılan artışın, gelen zamlarla birlikte eridiğine dikkat çeken Sarıgül, “Asgari ücrete rekor zam yaptık dediler. Çalışanlar zamlı maaşlarını almadan asgari ücret eridi gitti. Asgari ücret, emekli ve emekçi maaşları açlık sınırının altında kalmayacak şekilde üç ayda bir güncellenmeli, kamu müteahhitlerine verildiği gibi emekli ve emekçiye de fiyat farkı verilmelidir. Türkiye'nin ekonomik sorunu yok. Türkiye'nin siyasi sorunu var. Türkiye eskiden iyi yönetilmiyordu, şimdi yönetilemiyor” dedi.

“ERDOĞAN NE YAZIK Kİ SOFRALARI UNUTTU, HALKI UNUTTU, YOLA BİRLİKTE ÇIKTIKLARINI UNUTTU”

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının son 19 yılın rekoru olduğunun altını çizen Sarıgül, “Türkiye, enflasyonda makyajlı haliyle bile, 19 yılın rekorunu kırmış, zamlar ardı ardına gelmiş, Sayın Erdoğan, sanki paralel bir evrende yaşıyor gibi, bunlar hiç yokmuş gibi, çıkmış, ‘ekonomideki rakamlar Türkiye'nin başarısını açıkça ispat ediyor,’ diyor. Aynı Erdoğan, başbakanlığının ilk yıllarında ‘rakamların diliyle değil, sofranın diliyle konuşmak lazım’ diyordu. Ne yazık ki sofraları unuttu, halkı unuttu, yola birlikte çıktıklarını unuttu. İhracat ne için, kim için yapılır? Ekonomi ne içindir, kim içindir? Hükümetler ne için vardır, kim için vardır? Bunların hepsi halk için olmalıdır. Halkın günlük hayatına, tenceresine, kesesine faydası olmalıdır. Siz istediğiniz kadar, ‘ihracatta rekorlar kırdık’ deyin, eğer mutfakta yangın varsa, bu sözlerin hiçbir kıymeti yoktur. Türkiye, ne Sayın Erdoğan'a ne AK Partiye mahkum değildir. Yapmamız gereken tek adam yönetimine son vermektir.

“BİZİM CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFSIZ OLSUN”

İkinci ziyaretini Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yapan Sarıgül burada cumhurbaşkanlığı adaylığı ve sistemle ilgili açıklamalarda bulundu. Sistemi doğru bulmadığını ifade eden Sarıgül, "Türkiye'de bu sistem oturmamıştır. Bu sistem doğru değildir. Bu sistemin doğru olduğunu bilsek destekleriz. Ama geriye dönüp baktığım zaman, milletvekilliği ve belediye başkanlığı dönemimde eksik bıraktığım bir şey var mı diye sorarsanız, tek başıma verdiğim kararlarda, istişare kültürünü kullanmadığımız kararlarda gerçekten eksik kararlar verdiğimi görüyorum. O nedenle Tanju başkanın da benim de en büyük arzumuz tarafsız bir cumhurbaşkanı, güçlü bir parlamento ve bağımsız bir yargı istiyoruz. Türkiye'de tek adam yönetiminin doğru olmadığını görüyoruz. Tek adam yönetiminin kendisine de haksızlık olduğunu görüyoruz. Bizim cumhurbaşkanımız tarafsız olsun. Cumhurbaşkanlığı makamı sığınma limanı olsun. Orada partili bir cumhurbaşkanı olmasın. Çünkü orası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın en üst organıdır. Ama güçlü bir parlamento, güçlü bir başbakanımız olsun. Bakanlar da dışarıdan atanmasın. Bakanları da teşkilatlardan gelen, emek harcayan milletvekili arkadaşlarımızdan olsun" şeklinde konuştu.