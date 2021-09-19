Sarıgül Bolu’da

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bolu’ya genel başkanlık seçimleri için geldi. Başkan Sarıgül, ilimize geldiği dakikadan itibaren yoğun ilgi gördü. Bolu’da toplamda merkez ve ilçelerden 42 üyenin oy kullandığı genel başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Sarıgül seçime geçmeden önce basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında uzun haftalardan kamuoyunun tartıştığı, ‘Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yabancı uyruklu vatandaşlar ile ilgili yaptığı açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz?’ sorusu yöneltildi. Başkan Sarıgül, “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir konuya farkındalık yaratmak için bu açıklamaları yaptığını düşünüyorum. Yoksa Tanju Özcan su vermeyeceğim diyecek bir insan değil. Bir kişinin sıkıntısı olduğunda ilk başta kendisinin koşacağını biliyorum’ dedi.

“ONLAR PARA VERMEYİ DÜŞÜNMEYECEKLER, ONLAR NASIL EĞİTİM ALIRIZ ONU DÜŞÜNECEKLER”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada iktidara geldiklerinde bir yıl içerisinde öğrenci yurt sorununu çözeceğini açıklamıştı. Eğer çözemezse Genel Başkanlıktan istifa edeceğini belirtmişti, konu hakkında Olay Gündem Gazetesi Muhabirimiz, Başkan Sarıgül’e ne düşündüğünü sordu. Sarıgül, “Ben sayın genel başkanın bu sözüne çok teşekkür ederim. Önemli bir girişimdir, önemli bir olaydır. Ama bunun için iktidarı beklemeye gerek yok. Büyükşehirler zaten, kendi partilerinde. Derhal şuan da Büyükşehirlerde, çok mağdur durumda olan oteller var. Buraları derhal kiralasınlar, derhal evlatlarımızı alsınlar. Bunun içinde fazla uzağa gitmeye gerek yok. Şişli belediye başkanlığında yaptırmış olduğum, Lider Öğrenci Kursunu lütfen gitsinler görsünler ve aynısını İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Adana’da, Hatay’da uygulasınlar. Ben şunu belirtmek isterim, Türkiye Değişim Partisi iktidarında öğrencilerimiz Kredi Yurtlar Kurumu’na gittikleri zaman, şöyle bir yazı görecekler, ‘Öğrenci Ağırlama Merkezi’ olacak adı. Ve o evlatlardan bir tek kuruş alamayacağız. Onlar para vermeyi düşünmeyecekler, onlar nasıl eğitim alırız onu düşünecekler” ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Mithat Eser ve TDP Bolu üyelerinin oy kullanmasının ardından Sarıgül Ankara’ya yola çıktı.