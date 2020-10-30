Sarıgül Bolu’ya Geliyor

Haber: Volkan Yılmaz

10 yıl önce başlattığı Türkiye Değişim Hareketi’ni teşkilatlardan ve yurttaşlardan gelen yoğun talep üzerine partileştirme kararı aldığını kamuoyuyla paylaşan ve son günlerde Türkiye’nin gündemine oturan Mustafa Sarıgül, 2 Kasım Pazartesi günü saat 12.00’de Bolu’ya özel bir ziyaret gerçekleştirme kararı aldı. TDH Parti Kurucusu Maksut Beykoz’la birlikte muhtar derneklerini ziyaret edecek olan Sarıgül, Gazeteciler Cemiyeti’ne yapacağı ziyarette basın açıklaması yapacak.

BOLU’NUN SARIGÜL’ÜN GÖNLÜNDEKİ ÖZEL YERİ

TDH’nin partileşme kararının ardından ilk basın toplantısını ve özel ziyaretlerini Bolu’da gerçekleştirme kararı alan Mustafa Sarıgül’ün gönlünde Bolu’nun oldukça özel bir yeri bulunuyor. Hatırlanacağı üzere Maksut Beykoz’un öncülüğünde Sarıgül, Bolu’nun ilçelerine de önemli destekler vermiş ve sık sık ziyaretlerde bulunmuştu.

2 Kasım Pazartesi günü Türkiye’nin gündemine oturacak açıklamalar yapması beklenen Mustafa Sarıgül ve TDH kurucularından Maksut Beykoz’un gazetecilerden gelen soruları tüm şeffaflığıyla yanıtlayacağı ifade ediliyor.