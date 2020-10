SARIGÜL GERÇEĞI, ÜLKENIN GELECEĞI

Siyasetin sevilen yüzü Mustafa Sarigül on yıl önce değişim için çıktığı yolda parti kurmak için kolları sıvadı. Türkiye Değişim Hareketi adı verilen oluşumda yer alan Sarigül taraftarları yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Değişim Hareketi; Lideri Sn. Mustafa Sangürle 10 yıl önce değişim için yola çıkmış, Türkiye'nin her yerinde yapılanmış ülke genelindeki mitingleriyle büyük heyecan yaratmış bir siyasi harekettir. Iktidar iddiasıyla partileşme sürecine girdiğirniz dönemde ana muhalefet partisinde ilginç bir şekilde genel başkan değişikliğinin gerçekleşmesi ve gündem olmasından dolayı TDH lideri Sn. Sarıgül büyük bir fedakârlık göstererek parti kurmayı ertelemişti, Ancak beklentiler karşılık bulmamış geçen bu süreçte değişim ihtiyacı daha da artmıştı, Sn. Sarıgül, Belediye başkanlığı döneminde; marka projeler üretip, sorunlara hızlı çözüm bulması yanı sıra otekisi olmayan anlayışla ülkenin bütününde herkese ve her kesime yaptığı hizmetlerle bilinmektedir. ülkemizin birlik ve beraberlige ihtiyaç duydugu bugünlerde Sn. Sargül, ve yönetim anlayışına büyük bir teveccüh vardır. TDH kadroları olarak kamuoyundaki beklentilerin karşılık bulması için Sn. Mustafa Sangül'ü TURKIYE DEĞIŞIM HAREKETINI partileştirip ertelenen değişimi gerçekleştirmek üzere göreve çağırıyoruz."