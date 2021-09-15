Sarıgül, oyunu Bolu’da kullanacak



Haber: Erdal Tanrıverdi

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Bolu İl Başkanı Mithat Eser, Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmalarını çok kısa sürede tamamladıklarını belirterek, üyeleri oy kullanmak için parti binasına davet etti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün oyunu Bolu İl Başkanlığında kullanacağını dile getiren Başkan Eser, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bolu’da de Genel Başkan seçimi için 19 Eylül 2021 Pazar günü üyelerimiz oy kullanacak. Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül’de Pazar günü saat 14.00’te parti binamıza gelecek ve oyunu burada kullanacak. Tüm üyelerimizi hem Genel Başkanımızı karşılamaya hem de oy kullanmaya davet ediyor ve bekliyoruz” dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün adaylığını açıkladığını ifade eden Türkiye Değişim Partisi (TDP) İl Başkanı Mithat Eser, “Türkiye Değişim Partisi gerek tüzüğü gerekse parti içi demokrasi ile Türkiye’de ilklere imza atacak. Partimizdeki en yüksek rütbe, parti üyeliğidir. Parti yöneticilerini, milletvekili adaylarını, belediye başkan adaylarını ve Genel Başkanı delegeler değil, partiye kayıtlı üyeler seçer. Parti üyelerinden en çok oy alan, Kurultay'da Genel Başkanlığa aday olacak. Genel Başkan adaylığı yarışına partimizde her üye katılabilir. Genel Başkanımızı, Genel Kurultayda yapılacak seçimle belirleyeceğiz. TDP olarak Kurultayımızı 26 Eylül’de yapacağız" dedi.