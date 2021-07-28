Sarıgül’den Özcan’a destek

Haber: Yasin Bilgi

Sarıgül, “Milyonların hislerine tercüman oldu”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında, Bolu’da ikamet eden mültecilerle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunmuştu. Özcan, yabancı uyrukluların su fiyatlarında ve katı atık ücretleri başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapmayı planladıklarını dile getirmişti. Ayrıca Özcan, Türk vatandaşlar ile yabancı uyrukluların aynı fiyattan su kullanmalarının doğru olmadığını ifade etmişti.

“TANJU ÖZCAN’IN YÜREĞİNİN NE KADAR MERHAMETLİ OLDUĞUNA BİZ ŞAHİDİZ”

Başkan Özcan’ın mültecilerle ilgili bu açıklamaları Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’e soruldu. Sarıgül; mülteci göçünün yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın en önemli sorunu olduğunu belirterek, göç konusunun uluslararası hukuk alanına taşınması gerektiğini ve birleşmiş milletler göç statüsünün uygulanmasının doğru olacağını söyledi. Türkiye’nin, dünyanın dört bir yanından gelen mültecilere ev sahipliği yapabilecek sosyal ve ekonomik dokusunun bulunmadığını belirten Sarıgül, Başkan Özcan’ın Türkiye’nin önemli bir sorununa parmak basmak istediğini dile getirdi. Başkan Özcan’ın Türkiye’de yaşayan milyonlarca insanın hislerine tercüman olmak için sorumluluk gereği bu sözleri sarf ettiğini belirten Sarıgül, özellikle milletvekilliği yaptığı dönemden bu yana Başkan Özcan’ın yüreğinin ne kadar merhametli olduklarına şahit olduklarını söyledi.

“BÜTÜN SİYASİ PARTİLER TEDBİR ALMALILAR”

Açıklamalarının devamında ise Sarıgül, Türkiye’ye yönelik gerçekleştirilen göç dalgasının kontrolden çıkma noktasına geldiğini ve günümüz koşullarında birçok problemi de beraberinde getirdiğini söyledi. Savaştan kaçan göçmenlerle ilgili Türkiye’nin tutumunun net olduğunu fakat ilerleyen süreç içerisinde Türkiye’nin ekonomik yapısının ve özellikle artan işsizliğin giderek derinleştiğinin altını çizen Sarıgül, bu denli çok göçmen sayısının ekonomik bozulmayı ve işsizliği arttırdığını bu noktada bütün siyasi partilerin sorumluluk gereği tedbir almaları gerektiğini dile getirdi. Başkan Özcan’ın yaptığı açıklamalarda göçmen dalgasının Türkiye’ye getirdiği sorunlara yönelik geniş perspektifte dikkat çekmek için sorumluluk aldığını belirten Sarıgül, henüz meclis kararının alınmadığını da hatırlattı.