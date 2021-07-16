Sarıgül’le röportaj yaptı

Haber: Aysun Beykoz

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kendisiyle görüşmek isteyen 18 yaşındaki engelli gencin isteğini kırmayarak görüntülü konuşma gerçekleştirdi.Yavuz Selim Ak, Mustafa Sarıgül'e karşı duyduğu sevgi ve muhabbet nedeniyle kendisiyle görüşme talebinde bulunduğunu belirterek, kendisini kırmayarak görüntülü konuk eden Türkiye Değişim Partisi Liderine Sarıgül'e teşekkür etti. Ziyaret nedeniyle oldukça mutlu olduğu gözlemlenen engelli vatandaş Yavuz Selim ile yakından ilgilenen TDP Lideri Sarıgül, konuğunu ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek ziyaretin gerçekleşmesine vesile olan Maksut Beykoz' da ayrıca teşekkür etti. Konuklarıyla bir süre görüntülü sohbet eden Sarıgül, günün anısına engelli vatandaş Yavuz Selim Ak Büyük kurultay onur konuğu olarak kurultaya davet etti.