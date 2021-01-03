Sarıgül’ün A takımına Bolu’dan bir isim

Haber: C. Kutay Aykan

21 Aralık tarihinde kurulan Türkiye Değişim Partisi’nde görev dağılımı gerçekleştirildi. Ankara’da bulunan genel merkez binasında parti kurucularının yaptıkları oylamayla; Parti Meclisi, MYK, Genel Başkan Yardımcılıkları gibi önemli görevler sahiplerini buldu. Mustafa Sarıgül’ün Genel Başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi’nin Genel Başkan Yardımcılarından biri de Bolu’nun yakından tanıdığı isim olan Maksut Beykoz oldu. Partinin yerel medyalardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine seçilen Beykoz, açıklamalarda bulundu.

“TÜRKİYE’DE BİR İLKE İMZA ATIYORUZ”

Genel başkan yardımcılığı görevine seçilen Maksut Beykoz yaptığı açıklamada, öncelikle kendisini bu göreve layık gören Mustafa Sarıgül’e ve parti kurucularına teşekkür etti. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini dile getiren Beykoz, hiçbir partinin yerel medyaya Türkiye Değişim Partisi kadar önem vermediğini ve kendilerinin ‘yerel medya’ özelinde genel başkan yardımcılığı görevini oluşturduklarını söyledi.

“YEREL MEDYANIN SORUNLARINA HAKİMİZ”

Basın özgürlüğü konusunda oldukça hassas olduklarını söyleyen Beykoz, Türkiye Değişim Partisi’nin yerel medya kuruluşlarının sorunlarına hâkim olduklarını ve çözüm yolları üretmeye başladıklarını bildirdi. ‘Yerel medya bir şehrin kalbidir, biz bu kalbe giden damarlardaki tıkanıkları getirdiğimiz çözüm önerileriyle açacağız’diyen Beykoz, tüm Türkiye’de yerel basın temsilcileriyle bir araya geleceklerini, görüş ve fikir önerileri alacaklarını açıkladı.

“TÜRKİYE DEMOKRASİYLE TANIŞACAK”

Değişim Yürek İster sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren Beykoz, Türkiye Değişim Partisi’nin tüm Türkiye’de karşılık bulduğunu ve bu doğrultuda birçok ilde ve ilçede örgütlenmelerini tamamladıklarını söyledi. Delege sistemini kaldırdıklarını söyleyen Beykoz, parti tüzük ve programlarında Türkiye’nin hiçbir siyasi partisinde olmayan demokratik ve çağdaş maddelere yer verdiklerini belirterek, ”Türkiye özlediği demokrasiyle tanışacak” dedi.