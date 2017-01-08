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08 Ocak 2017 Pazar
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    102 Yıl önce Sarıkamış Allahuekber Dağlarında donarak şehit düşen aziz şehitlerimiz için Bolu Valiliği ve Bolu İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından anma töreni gerçekleştirildi.

    08 Ocak 2017 Pazar 15:58
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    Sarıkamış ruhu
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    HABER: Esra ÖZTÜRK

    102 Yıl önce Sarıkamış Allahuekber Dağlarında donarak şehit düşen aziz şehitlerimiz için Bolu Valiliği ve Bolu İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından anma töreni gerçekleştirildi. Törene Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şahin Ertem, üniversite toplulukları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

    GÖL TURU YAPARAK ANDILAR

    Anma töreni Abant Gölünün etrafında gerçekleşen yürüyüşle başladı. Yürüyüşün ardından İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Şahin Ertem açılış konuşmasında “ Sarıkamış bundan 102 yıl önce 120 bin vatan evladının gözlerini kırpmadan vatan için, bayrak için canlarını feda edip donarak şehit olmanın adıdır. Sarıkamış inandığı değerler uğruna anadan, yardan, evlattan vazgeçmenin adıdır. Sarıkamış eksi 40 derecede yazlık kıyafetlerle, yırtık postallarla şehadet şerbeti içen yiğitlerin destanıdır. Tarihimize baktığımızda zaferlerin geniş yer tuttuğu kadar acılarında geniş yer tuttuğunu görmekteyiz. İşte Çanakkale 250 bin vatan evladı gözünü kırpmadan şehadet şerbetini işti. Bugünde dualarla yad edeceğimiz Sarıkamış’ta 120 bin vatan evladı eksi 40 derecede Allahuekber Dağlarında donarak canlarını feda etti. Bugün bu acılar bizim için çok büyük bir önem arz etmektedir. O acılarla vatan kurtulmuş, bayrak inmemiş, ezan dinmemiştir” ifadelerine yer verdi.

    BİR KAÇ DAKİKA BİLE OLSA O ANLARI ANMAK İÇİN BURDAYIZ

    Vali Aydın Baruş selamlama konuşmasında “ Bugün bu soğuk havada 102 yıl önce vatanın bütünlüğü deyince, vatana saldırılıyor deyince yollara düşen ve eksi 40 derecede donarak hayatını kaybeden aziz Sarıkamış şehitlerimizi anmak üzere bir araya geldik. Değerli kardeşlerim engin bir tarihe sahip olan milletimiz değerlerine saldırıldığı zaman namusuna vatanına saldırıldığı zaman her zaman tek yumruk olarak kardeşse birbirine sarılarak bu saldırılara karşı durmuştur. Sarıkamış bunun en bariz örneklerinden biridir. Binlerce vatan evladı geride bıraktıklarını düşünmeksizin o soğukta yollara düşerek canlarını feda ederek gelecek nesillere fedakarlığın ne olduğunu göstermişlerdir. Bizde bugün şehitlerimizin o gün hissettiklerini birkaç dakikada olsa hissetmek için buraya geldik” ifadelerini kulandı. Anma töreni türküler, şiirler, Kuran-ı Kerim ve duaların okunmasıyla son buldu.

    Anahtar Kelimeler: 102, Yıl, Sarıkamış, Allahuekber, Dağlarında

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