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07 Ocak 2018 Pazar
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    • Sarıkamış şehitleri Abant’ta anıldı

    Sarıkamış'ta Allahuekber Dağları'nda 103 yıl önce şehit olan 90 bin asker, Abant Tabiat Parkı'nda yapılan yürüyüşle anıldı.

    07 Ocak 2018 Pazar 13:23
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    Sarıkamış şehitleri Abant’ta anıldı
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    Haber: Kasım ŞAHİN

     Bolu Valiliği, Belediye Başkanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Öğrenci Konseyi tarafından organize edilen yürüyüş kapsamında yaklaşık bin kişi Abant Tabiat Parkı'nda bir araya geldi. Gece ve gündüz olmam üzere iki ayrı bölümde Sarıkamış şehitlerimiz bu yıl bir kez daha anıldı.

    Tabiat parkında bulunan küçük piknik alanında toplanan Bolu 2. Komando Tugayı komutan ve askerleri ile vatandaşlar, ellerindeki meşaleler ve giydikleri Osmanlı asker kıyafetleriyle büyük piknik alanına kadar 3 kilometre yürüdü.

    Yürüyüşe, Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, AİBÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Fatih Öztürk, Komandolar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

    Daha sonra, piknik alanında büyük bir ateş yakılarak ve dualar edilerek Sarıkamış Şehitleri anıldı. Şehit olan askerlerimizin 103 yıl önce yaşadıkları o anlar canlandırıldı.

    Burada bir konuşma yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, Sarıkamış'ta şehit olan on binlerce askeri yad ettiklerini belirterek, "Onların torunları olarak, bizlere bıraktıkları mukaddesat emanete gençliğimizle birlikte sahip çıktığımızı göstermek için bugün bu yürüyüşü tertip ettik" dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem’de konuşmasında; “Sarıkamış inandığı değerler uğruna anadan, yardan vazgeçmenin adıdır. Onlar sayesinde vatan kurtulmuş ve Türk bayrağı inmemiştir” şeklinde konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Sarıkamışta, Allahuekber, Dağlarında, 103, Yıl

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