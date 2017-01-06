Yürüyüşe çok sayıda öğrenci ve vatandaş katılırken, duygu ve düşüncelerini ifade eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Alllar, “22 Aralık 1914 - 15 Ocak 1915 tarihleri arasında Enver Paşa komutasındaki birlikler, Sarıkamış’taki Allahuekber Dağları’nda Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken kara kışa yenik düştü. İslam âleminin ümidi, olduklarının bilinciyle cepheye giden, tarihe her daim kahramanlıklarıyla nam salmış Türk askeri için şehitlik mertebesinden başka varacak yer yoktu. Askerlerimiz düşmana değil şiddetli soğuk, yetersiz kıyafet ve açlığa yenilmişti. Bizlerde “Vefakar Gençlik Cefakar Ecdadının İzinde’’ programı kapsamında Sarıkamış Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad etmek gayesi ile genci-yaşlısı her yaştan vatandaşımızla ve öğrenci kardeşlerimizle Cumhuriyet Meydanından Esentepe'ye yürüyüş gerçekleştirdik. Bütün şehitlerimiz için dua ettik. Rabbim ülkemizi ve milletimizi muhafaza buyursun” ifadelerine yer verdi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)