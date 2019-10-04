Sarımsak fiyatı yüzde 45 arttı

Haber: Birol Ertunç

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Eylül ayında, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Bölgesinde yüzde 1,02 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 0,99 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise, bölgedeki fiyat artışı yüzde 8,43 oranı ile Türkiye ortalaması yüzde 9,26’nın 0,83 puan altında gerçekleşti. TÜFE'de 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,27 artış gerçekleşti.

FİYATI EN ÇOK ARTAN SARIMSAK OLDU

İlimiz Bolu’nun da aralarında bulunduğu Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Yalova illerinden oluşan TR42 bölgesi 26 İstatistiki bölge sıralaması içerisinde, yüzde 1,02 değişim oranı ile en fazla artış gösteren 7. istatistiki bölge oldu. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Bölgesinde Eylül ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 45,16 ile Sarımsak olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -18,80 ile Limon oldu.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,13 ARTTI

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,44 artış gösterdi.

EN FAZLA ARTIŞ TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 5,46 ile tütün ürünleri, yüzde 4,12 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3,08 ile ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) olarak gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 9,53, diğer ulaşım araçları yüzde 3,79, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 1,60 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.